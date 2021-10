Concha Márquez Piquer: casada a los 16, pionera en el divorcio y un duelo por una hija

Nos ha dejado otra grande. Concha Márquez Piquer ha sido una grandísima figura de la copla y la canción española. A pesar de que vivió bajo la sombra de la leyenda de su madre, la legendaria Concha Piquer, su vida y legado resulta inconmensurable. Concha era una de las últimas representantes de una estirpe de artistas de las que ya no quedan y con una vida de película. Con el fin de que conozcan un poco más a la estrella, les he preparado un resumen de su obra y de su vida , que ha estado marcada por la tragedia.

Su matrimonio con Curro Romero fue muy tortuoso . El torero no quería que su esposa trabajase sobre los escenarios y ella sufría viéndole cómo se jugaba la vida en el ruedo. Para colmo, las juergas flamencas del torero duraban hasta dos y tres días y las infidelidades eran evidentes. Curro y Concha fueron de los primeros rostros populares en acogerse a la Ley del Divorcio en 1982, pero ella se negó toda la vida a concederle la nulidad matrimonial. Como si fuera la separación de Bustamante y Paula Echevarría de la época, las disputas entre ambos ocuparon los debates y las portadas de la crónica social. Poco después de divorciarse contrajo matrimonio civil con el actor Ramiro Oliveros , que ha estado a su lado hasta el final de sus días.

“Lo intuí. Soy medio bruja y lo predije. Me quedé mirando una lámpara impresionante que hay en el hotel Sheraton y le comenté que estaba segura de que iba a pasar. Él me decía: ‘anda, anda’ ¡Y mira si ha pasado! Dentro de dos días nos teníamos que trasladar a la isla de Phuket donde teníamos todo organizado para celebrar el Fin de Año, nuestro aniversario de bodas y el cumpleaños de mi marido. Pero ahora no sabemos qué hacer”, aseguraba a ABC desde el lugar de los hechos.