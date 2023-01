Hay que tener en cuenta que e ste tipo de régimen no impedirá que el matrimonio tenga un patrimonio en común . Es decir, por ejemplo que compren una vivienda en conjunto. En estos casos, ambos serán responsables al 50 por ciento de su pago y cancelación. Además, deberán contribuir de forma proporcional a las cargas familiares.

Como ya hemos comentado, habrá casos en los que no sean necesarias esas capitulaciones matrimoniales. Estos englobarán si los cónyuges contraen matrimonio en una comunidad autónoma en la que sea de régimen subsidiaría. También, cuando los cónyuges acuerden no someterse a un régimen de gananciales, pero no concretan cuál desean aplicar.