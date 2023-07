El vestido de novia de Tamara Falcó, al detalle: con silueta abrigo y muy similar al de Letizia

Fue en enero cuando supimos que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no solo se habían reconciliado, sino que retomaban sus planes nupciales. La preparación y puesta a punto del enlace de la temporada ha dado mucho que hablar desde entonces. Y buena parte de los dimes y diretes en torno a la boda los ha protagonizado e l diseño que lució la marquesa de Griñón durante la jornada, que firma Carolina Herrera tras la polémica con Sophie et Voilà . Han sido estas semanas de rumorologías e incluso de versiones contradictorias. Hasta ahora. Por fin se ha desvelado la mayor incógnita: así es el vestido de novia de Tamara Falcó.

Del vestido se dijo entonces que era arriesgado, pero que seguía el instinto de Tamara. Todo el que lo ha visto dice: 'Han conseguido hacer un vestido que eres tú […] No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero a mí me encanta. Quien no lo entienda es porque es ignorante”, llegó a declarar la novia, que reconoció que la pieza no había entusiasmado ni a su madre ni a uno de sus hermanos.