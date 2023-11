En la era de las redes sociales habría sido difícil no tener alguna foto para el recuerdo de un momento tan especial. Pero era el año 2002 y las fotos corrieron a cargo de la misma persona que hizo que se conocieran: "La boda fue en The Little Chapel en The West. Herb Ritts fue mi fotógrafo y mi testigo. Richard estaba intentando darme lo que yo quería... Me puse un Armani, pero en mis sueños yo no vestía nunca con un traje azul marino. ¡Y tampoco estaba peinada! Llevaba un anillo de estaño porque todo fue muy de última hora", recuerda la modelo. Sin duda, no fue la boda que Crawford había imaginado, aunque sabía que Gere lo hacía por amor hacia ella.