La relación con Blanca no prosperó, la pareja se divorciaba poco tiempo después del enlace, en 2004. "Es la persona a quien más quise nunca (y no sé si llegaré a querer a alguien igual o no) y la persona por la que más querida me sentí también. Entonces es muy duro... Pero la cosa no funcionaba hace tiempo", dijo la modelo sobre su matrimonio.