Xuso Jones habla por primera vez de su boda: "Es el amor de mi vida, por supuesto"

El cantante ha sido muy receloso siempre sobre la exposición de su intimidad, pero en los últimos días ha salido a la luz que se ha casado

Jones ha sido preguntado por fin al respecto, pronunciándose abiertamente sobre cómo ha sido su boda, dando varios detalles de la misma

Además, el murciano ha aprovechado para declararse públicamente a su pareja, en sus propias palabras, un amor "para toda la vida"

En los últimos días se ha hablado mucho de un rostro famoso que no suele ser precisamente rostro habitual de la crónica social. Xuso Jones siempre ha mantenido su vida personal totalmente alejada del foco, y son muy escasos los datos que se conocen con respecto a su faceta íntima, sentimental y familiar. Pero a principios de este mes de junio, salió a la luz un hecho hasta ahora desconocido sobre el cantante murciano: que se había casado secreto en una boda privada. Desde entonces, ha sido muy amplio el interés de la prensa rosa en el tema, pero poco había trascendido. Ahora Jones ha decidido dar un paso adelante y hablar abiertamente sobre el enlace, sincerándose al respecto.

Las primeras palabras de Xuso Jones sobre su discreta boda

Pese a que hace más de una década desde que saltó a la fama por su talento artístico, que empezó a compartir en Internet y que dio paso luego a una carrera discográfica y múltiples participaciones televisivas, Xuso siempre ha rehuido de la primera línea mediática. Por lo menos, en lo relativo a la exposición de su faceta personal. Las mencionadas informaciones sobre su boda, en la que supuestamente y según Las Mamarazzi, se habría casado con su pareja, ha roto ese habitual hermetismo.

Porque Xuso ha sido preguntado al respecto durante su intervención en un evento reciente, el organizado por Warner Park Beach para celebrar su décimo aniversario. La reportera de Europa Press desplazada al lugar ha interrogado directamente a Jones por su enlace (del que en estos días se había llegado incluso a dudar, dado su total mutismo al respecto). Y el cantante no ha rehuido el tema, contestando entre risas por el apuro de la periodista. "Que se pone roja ella! Me voy a poner rojo yo, que no estoy acostumbrado a que me preguntéis por esto", replicaba.

"Sí, me casé el 25 de mayo y fue, te lo juro, uno de los mejores días de mi vida. Me hubiese gustado que hubiese durado cuatro días, yo no sé como no lo hice así", han sido las primeras palabras de Xuso sobre su discreta boda. Jones ha reconocido haber disfrutado mucho, también, del proceso. "Eso es muy importante, porque la gente se pelea. Mis amigos me decían 'Oye, ¿lo tenéis todo controlado? Yo yo decía que iba todo de maravilla", ha confesado, revelando que se tomó todo lo relativo a los preparativos "con mucha calma y mucha tranquilidad, en sus propias palabras.

Xuso Jones habla de su desconocida luna de miel

Además, Jones ha hablado abiertamente de la luna de miel, otro tema sobre el que habían especulado los medios de comunicación y que finalmente él ha confirmado también. "Vengo morenico, estoy hablando de más, de la luna de miel", ha reconocido entre risas, nuevamente, admitiendo haber estado muy pendiente de lo que se decía al respecto. "Era una cosa íntima para mí y para mi familia, y de repente me la habéis liado, la gente me llamaba para preguntarme que por qué no les había invitado. ¡Ya me la habéis liado la prensa!", ha confesado con el humor del que hace gala habitualmente, detallando que tuvo que "poner el corte" y "dejar fuera" a algunos amigos.

Así se ha declarado Xuso Jones públicamente al "amor de su vida!

Aunque en ningún momento ha dado detalles con respecto a la identidad de la persona con la que se ha casado, sí ha hablado de los sentimientos al respecto, tras ser preguntado por la mencionada reportera sobre si había dado el 'sí, quiero' al amor de su vida. "Por supuesto. Yo lo he dicho siempre. Me caso una vez y no me vuelvo a casar [...] Yo siempre he dicho que me quiero casar una vez y ya está. Es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida", se ha declarado públicamente.

