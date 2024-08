Tanto si es la primera boda a la que asistes, como si ya llevas unas cuantas a las espaldas, cuando confirmas asistencia se abren ante ti unas cuantas cuestiones. Y es que en este caso la experiencia puede no ser un grado, porque las bodas de ahora no tienen que ver nada con las que se celebraban hace diez años y por tanto, la forma de comportase de los invitados , también ha cambiado. De hecho existe una profesión que consiste exclusivamente en organizar eventos nupciales. María José Gómez Verdú es Manager Director de Protocolo y Etiqueta y Lara, es parte de Petite Mafalda se dedican al negocio de las bodas y detallan todo lo anterior en en la radiografía actual de las bodas en España . Nadie mejor que ellas para resolvernos todas las dudas respecto a cómo debemos comportarnos en una boda para quedar bien.

Y es que más allá de la etiqueta que tenemos que seguir a la hora de vestir, o la cuantía de dinero a entregar a los novios, hay muchos otros detalles que podemos pasar por alto y pueden ser pistas de que nos manejamos con soltura en este tipo de eventos. Las dos expertas nos ayudan a identificar esas pequeñas cosas que no se escapan a su visión.

Antes de la boda, algo que te agradecerán muchísimo los novios y con lo que ya ganarás un punto con ellos es la confirmación temprana. Una de las partes más tediosas de la organización es la distribución de los invitados en las meses para la comida. Es una tarea que los novios no pueden delegar en las 'wedding planners' -o al menos no por completo-, por tanto, cuanto antes tengan el número definitivo de invitados antes podrán cerrar el 'sitting' sin volverse locos. Por otro lado, en esta confirmación también debes responder a las cuestiones que te consultan los contrayentes -posibles intolerancias y si vas a usar el servicio de autobús...- intentando ser lo más realista posible, puesto que estos son gastos extras que deberán asumir los novios. No deberías comunicarlo más tarde de una semana después de recibir la invitación de los novios, ya sea aceptando o rechazando la invitación.