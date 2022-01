Es una realidad que las bodas suponen un desembolso económico para todas las partes, tanto para los novios como para los invitados. Estos últimos han de ponerse a punto para el gran día con el vestido o traje, un posible desplazamiento y, cómo no, el regalo. Y de todos los gastos posibles, el regalo es el ineludible . Además, los tiempos han cambiado, y a día de hoy no tiene sentido (salvo en determinadas excepciones) regalar nada material a los recién casados. Es decir, cuando te invitan a una boda , debemos dar una cantidad concreta de dinero a los novios, por lo general haciendo un ingreso previo en el número de cuenta que nos hayan indicado.

Y, por supuesto, hablamos de cantidades individuales. Es decir, se paga por cada persona que asiste a la boda, no por parejas o familias. Para ayudarte a tenerlo más claro, te detallamos las cantidades aproximadas que deberías regalar en el caso de que te inviten a una boda.

Determinar el vínculo que cada uno tiene con una pareja es algo en el fondo bastante personal, porque ya sabemos que hay amigos que son como familia, y familiares directos con los que la relación no es nada cercana. En cualquier caso, se podría hablar de unos parámetros generales que te pueden ayudar a decidir cuánto dinero quieres regalar a los novios.

Si eres familiar cercano o la pareja son amigos íntimos, la cantidad más o menos viene a ser la misma: unos 250€ por persona . Es decir, que si sois dos, lo suyo sería que el regalo fuera de 500€. En el caso de ir con niños, ahí sí basta con cubrir los 100€ que puede llegar a costar su cubierto. Cuando la relación no es estrecha, basta con cubrir el cubierto de los asistentes: 150€ por adulto y 100€ por niño.

Cuando se trata de familiares directos o de amigos muy cercanos, no poder asistir a la boda no nos libera de hacer el regalo. Si los novios no son muy cercanos, habría que abonar igualmente la cantidad del cubierto (como cifra estándar) o, aquí sí, hacer un regalo material. En ese caso, procurad que sea un regalo especial, o que esté relacionado con la boda.