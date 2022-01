Sabemos que los nervios son traicioneros y que pueden ir directos a tu estómago, quitándote las ganas de comer. Pero debes hacer el esfuerzo de no saltarte, bajo ningún concepto, las comidas previas a la boda. Solo así podrás tener la energía suficiente para afrontar todas las emociones del día. No hace falta que comas muchísimo, pero no dejes de hacerlo. Desayuna bien y, si la boda es por la tarde, elige una comida que te guste y sea fácil de digerir.

Durante estos meses has tomado todo tipo de decisiones que, de una manera o de otra, has podido pensar con calma. El día de la boda no es el adecuado para improvisar un nuevo peinado o un maquillaje diferente. Confía en las elecciones que has hecho anteriormente, seguramente bien asesorada, y no dejes que los nervios echen ese trabajo por tierra.