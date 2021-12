Cuando buscamos inspiración para un look de invitada que no deje indiferente a nadie, nos gusta poner la mirada en las celebs más estilosas. Y entre ellas, una que sin lugar a dudas destaca y con nota es Sofía Palazuelo. La boda de su hermano, celebrada en septiembre, o la Gran Gala Benéfica Anual del Teatro Real de Madrid, han sido algunas de las ocasiones más recientes en las que la hemos visto derrochar estilazo con unos looks espectaculares. Aquí tienes una selección de los mejores vestidos de invitada de Sofía Palazuelo, con los que serías la sensación de cualquier boda.