Looks de invitada para una boda civil: imprescindibles para triunfar

Nos gustaría ser siempre la invitada perfecta, y para lograrlo hay que acertar con el look y adecuarlo al tipo de ceremonia.

Cuando se trata de una boda civil, podemos permitirnos un punto más arriesgado y casual, sin perder nunca la elegancia.

Aquí tienes unas propuestas de look con los que triunfar cuando te inviten a la próxima boda civil.

Cuando recibimos una invitación a una boda no podemos evitar comenzar a pensar en qué look podemos llevar para triunfar por todo lo alto. Para conseguirlo, lo primero que hay que hacer es saber a qué tipo de boda vamos a asistir. Aunque es cierto que cada vez hay menos diferencias entre el protocolo de una boda religiosa y una civil, para esta última se sigue permitiendo una mayor libertad a la hora de vestirnos. Podemos arriesgar más y darle un toque informal a nuestro estilismo en una boda civil, sin que eso nos reste un ápice de elegancia y originalidad. Pero, por supuesto, tampoco es necesario pasarse y acabar con un look que esté fuera de lugar.

Para acertar por completo hay ciertas normas que no debemos olvidar y que se mantienen en cualquier tipo de boda. Una de ellas es la elección del color, así que no olvides que el blanco o los tonos crudos y rotos están más que descartados, ya que son exclusivos de la novia. El largo del vestido se sigue rigiendo por si la boda es de mañana o de tarde. Ya sabes, boda de mañana con vestido corto o midi, y boda de tarde con vestido midi o largo.

Tratándose de una boda civil tampoco conviene excederse con los complementos: si eliges unos pendientes llamativos, fantástico, pero no hagas entonces lo mismo con el collar, y viceversa. Si se trata de una boda de mañana, no descartes la pamela, porque puedes conseguir un look espectacular.

Para ayudarte a conseguir ese look de invitada con el que vayas perfecta, aquí tienes estas propuestas que son la inspiración que necesitas para triunfar.

Un traje de chaqueta

Sandra Majada (@invitada_perfecta)

Una de las mejores alternativas al clásico vestido es el traje de chaqueta. Se ha convertido en una de las mejores opciones para ir elegante y cómoda a una boda, y si se trata de una ceremonia civil, puedes conseguir un look perfecto.

Un complemento estrella

SOFÍA PALAZUELO (@sofiapalazuelo.style)

Este look de invitada de Sofía Palazuelo ha pasado por mérito propio al listado de favoritos por el acierto tan grande que ha sido combinar el vestido azul con un cinturón fajín dorado de la firma Jan Taminiau.

Un vestido kimono

Sandra Majada (@invitada_perfecta)

Los vestidos tipo kimono lo tienen todo para triunfar en una boda civil: son tendencia, elegantes, originales y muy favorecedores. Si tienes debilidad por este tipo de prendas puede convertirse en una elección más que acertada. Eso sí, a la hora de elegir los complementos, déjale al kimono el máximo protagonismo.

Un diseño original

MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER (@mariafrubies)

Nos fascina el vestidazo que eligió para su look de invitada María Fernández Rubíes. Es de The IQ Collection, la firma de Inés Domecq, y no le falta detalle. El color, el original diseño de las mangas y la cintura o el largo lo convierte en uno de nuestros favoritos para una boda tanto de mañana como de tarde.

Un jumpsuit asimétrico

Sandra Majada (@invitada_perfecta)

El jumpsuit es la otra alternativa al vestido que hace tiempo se consolidó como una de las mejores opciones para un look de invitada impecable. Para añadirle a la prenda toda la elegancia que buscas, asegúrate de que el tejido sea elegante y el color rotundo.

Un vestido de entretiempo

C O O S Y (@coosyofficial)

Y que sea perfecto para asistir a una boda es este de Coosy que lleva Belén Écija. En satén, con un precioso estampado en azul y amarillo, de corte recto y curzado con doble botnadura dorada, hará que no dejes a nadie indiferente con tu look.

Animal print deluxe

MYPEEPTOESHOP (@mypeeptoeshop)

Podría parecer que el animal print es excesivo para un look de invitada, hasta que vemos a Paula Ordovás con este vestidazo de My Peeptoes y se nos disipan las dudas. Sencillamente perfecta.

A todo color

INES DOMECQ STYLE (@inesdomecq.style)