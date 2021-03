Cuando se piensa en una boda , además de los novios, otra de las figuras principales son los padrinos y madrinas , sí, pero mucho más los testigos . Y es que es una cuestión de practicidad, porque sin los testigos no podrá haber boda. Ellos son los que pondrán el colofón al enlace. En concreto, sin su firma no habrá boda , así que son fundamentales.

Pero, a pesar de ser indispensables y ser esta figura de las bodas conocidos por todos, todavía se generan una gran cantidad de dudas en torno a ella, algo que hace que no toda no cualquier persona valga como testigo de boda. Antes de su elección hay que tener en cuenta una serie de factores y requisitos, ya sean testigos de boda civil o para un enlace por la iglesia. Además no solo se necesita un testigo, sino varios que cumplan con este papel tan especial y fundamental para conseguir dar el “sí, quiero”, como se merece. Aquí todo lo que hay que saber sobre los testigos.