"Yo creo que le vamos a hacer un regalo en el primer aniversario", confesaba el colaborador de 'TardeAR', revelando así que todavía no ha tenido un detalle con los novios por su enlace - celebrado ayer, sábado 24 de agosto, y del que todavía no han trascendido detalles - y que planea hacerles llegar su regalo más adelante, cuando cumplan su primer año como marido y mujer . "Porque todo en esta boda ha ido surgiendo así...", se excusaba el venezolano.

"Generalmente son unos vasos cortos para whisky. Yo no bebo mucho whisky, aunque me gusta mucho, pero me parece que es un vaso que siempre le puedes dar otro uso luego", comentaba Boris, que aclaraba también que no personaliza los vasos con los nombres de los novios: "Es un regalo bastante normal, práctico y útil, que es lo importante para una pareja en su primer año".