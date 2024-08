El historial amoroso de Jordi Cruz antes de conocer a Rebecca Lima

Ese fue el tiempo que Jordi Cruz estuvo con Cristina Jiménez , la jefe de sala del restaurante ABaC de Barcelona. La relación entre ambos fue siempre muy discreta y, aunque el chef ha borrado todo rastro de ella en sus redes sociales, Cristina sigue ocupando su puesto en el restaurante. Con este gesto queda más que claro que la relación entre ambos sigue siendo muy buena, aunque en lo sentimental lleven caminos separados. Lo curioso es que no supimos que la relación había terminado hasta que no se hizo pública la de Jordi con Rebecca Lima.

Hasta que supimos que Jordi Cruz y Rebecca Lima eran pareja, hubo algunas especulaciones de romance en el entorno del programa en en el que trabaja. Primero fue con Eva González , compañera de Jordi, que antes de la separación definitiva, tuvo una primera separación temporal de Cayetano Rivera. Acerca de estos rumores, que cesaron cuando Eva y Cayetano volvieron a estar juntos , Jordi Cruz fue muy tajante: “Me toca mucho los cojones no poder ir a tomar un café con una amiga sin que al día siguiente salgan cuatro borregos diciendo tonterías”.

Durante la edición de MasterChef en la que participó Tamara Falcó, la duquesa y el chef se hicieron grandes amigos, con beso incluído durante uno de los programas. Parece ser que la cosa no pasó de ahí, aunque también hubo todo tipo de especulaciones al respecto. Lo que es cierto es que Jordi Cruz expresó públicamente que no le gustaba Íñigo Onieva para Tamara y, para colmo, no asistió a la boda de ambos. Eso sí, los verdaderos motivos de su ausencia solo los conocen él y Tamara.