La boda de Nacho Aragón y Bea Gimeno: de la actuación de Emilio Aragón a los emotivos discursos

“ Sin darnos cuenta, pasamos a ser tres hermanas en vez de dos y, como buenas hermanas, hemos vivido todo tipo de situaciones, buenas y regulares, y en las que siempre ha podido el amor que nos tenemos la una a la otra. Bea llegó a mi vida para enseñarme y ayudarme a crecer como persona y aquí estamos, doce años más tarde, celebrando que por fin Maca y yo tenemos oficialmente una hermana más, a la que, por contrapartida, hemos enseñado a compartir el lado gourmet y glotón de los Aragón y ya no solo come pollo”, continuó hacia la que “eligiendo a su hermano, eligió a su familia”.

Leticia Gimeno, conocida en redes como Letoto y hermana de la protagonista del día, también quiso dirigirse a los novios, de quienes confesó haber aprendido mucho: “Me han enseñado varias cosas que hoy y siempre me van a acompañar en el camino del amor y de la vida. Primero, el propósito no es convertirnos el uno en el otro, es reconocernos el uno al otro, aprender a vernos y honrar lo que somos cada uno. El amor es la ausencia de juicio y la abundancia de respeto. El amor es el comienzo del viaje, su final y el viaje en sí, con sus baches, sus curvas y sus atardeceres. Por mantener el amor no hay que preocuparse, del amor hay que ocuparse cada día”, dijo.