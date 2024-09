Kike Quintana revela el regalo que su tía, Ana Rosa Quintana, le ha hecho por su boda: “A rascarse el bolsillo”

La presentadora también ha desvelado cuáles fueron los pensamientos de la mujer de su sobrino segundos antes de que ambos se diesen el ‘sí, quiero’ y que ella misma le ha trasladado: ''Cristina nos he dicho que cuando ha visto a Kike vestido de novio ha dicho que no ha sentido ninguna duda porque es el amor de su vida''.

Por su parte, Kike también afirmaba que, al ver a su pareja vestida de blanco se ha sentido '' el hombre más afortunado del mundo ”. Sin embargo, tal y como ha confesado al mismo programa, tuvo que hacer frente a un instante de tensión minutos antes de la aparición de la que hoy ya es su mujer: “Yo pensaba que iba a pasar como me pasa en la tele que algunas veces me tiran. Va pasando el tiempo y digo ‘al final me da plantón’ . Pero no, se ha presentado, se confirma, nos hemos casado al final”, ha dicho entre risas.

Aunque de momento no van a poder disfrutar de su luna de miel como consecuencia de sus tareas profesionales, Quintana ha afirmado que en cuanto sea posible viajarán a un destino que no tienen claro pero deja en manos de “la jefa”. Además, los gastos correrán a cargo de su tía: “Nos lo regala pero de momento no ha dicho nada. No sabemos si el regalo es un viaje a Getafe o no hay viaje o qué así que tita, cuando nos vayamos ya sabes, a rascarse el bolsillo”, ha bromeado.