A todas nos pasa, cuando una amiga se casa parece que hay un ‘efecto dominó’ y esa boda normalmente se acompaña de otras tantas. Por eso, suele ser bastante frecuente que en una misma temporada haya más de un enlace . Un verdadero quebradero de cabeza para la mayoría, especialmente cuando queremos que la cuenta bancaria no se resienta demasiado (y es que si le sumamos el look de invitada , el coste del regalo, desplazamientos y demás ‘extras’ que se puedan sumar, el dinero parece que vuela). En estos casos ya se sabe que el ingenio apremia y echar mano de la imaginación junto con una buena organización puede resultar bastante efectivo.

De igual modo, intenta reducir este tipo de ‘saraos’ si no quieres que tu cartera termine tiritando ya que las despedidas de soltera y otros eventos pre-boda pueden sumar gastos adicionales bastante importantes. Si tu presupuesto es ajustado, prioriza las celebraciones más importantes y participa en aquellas que realmente no puedes perderte.

Una alternativa cada vez más popular son las plataformas de alquiler de looks de invitada -como por ejemplo Olibati o Borow - que ofrecen modelos de plena tendencia con rangos de precios para todos los bolsillos. Otra opción que no falla consiste en hacer un grupo de Whatsapp con las amigas de confianza en el que cada una comparta imágenes de sus vestidos, como una especie de mercadillo, y así poder tener todas a mano los diseños disponibles para esas ocasiones.

En lo que concierne a los complementos, juega con las joyas vintage que harán que se vea mucho más sofisticado y además no se parecerán a ninguna de las del resto de las invitadas. En cuanto al peinado y maquillaje, intenta hacértelo tú misma y así podrás ahorrarte los gastos extra que pueda suponer un maquillador. Si no tienes demasiada destreza, aplica eso del ‘menos es más’ y no te compliques demasiado.

No siempre lo más caro es lo mejor. En muchos casos un obsequio con valor simbólico que resulte interesante a la pareja (o emotivo) puede tener más significado y hacer más ilusión que algo más costoso. Últimamente también está de moda llegar a un acuerdo con los novios para no regalar en su enlace, con el compromiso de no recibir un regalo cuando celebréis el vuestro (o en el caso de que no haya boda, compensarlo de alguna otra manera).