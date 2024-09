La finca familiar de Ana Cristina Portillo elegida para celebrar su boda 

La finca, situada a las afueras de Jerez, fue propiedad de los abuelos maternos de la novia, Beltrán Domecq González y Ana Cristina Williams. A pesar de su historia, la casa no ha estado exenta de polémicas, pues el Ayuntamiento defendía la ilegalidad de la construcción, por lo que se intentó derribar parte de la vivienda, en concreto el ático, algo que sucedió en torno al año 1997. Las dificultades fueron muchas, así como los impedimentos para que esto sucediera, siendo uno de ellos las alegaciones de Sandra de que si no estaba en su casa, no tenía otro lugar en el que quedarse, por lo que no podía desalojar su vivienda.