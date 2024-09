El significativo detalle de Ana Cristina Portillo con sus hermanas el día de su boda: "Fue emocionante"

Aunque la joven aún no ha compartido imágenes del día más importante de su vida hasta la fecha, sí que ha contado detalles de todo el proceso, como la elaboración y diseño de las joyas que lució ese día. Ahora, la empresaria ha desvelado que también creó el diseño de los vestido de sus invitadas, que reflejaba la "personalidad" y "gustos" de cada una de ellas: "Cada diseño refleja las diferentes personalidades, gustos y recuerdos de cada una, con colores elegidos para lograr una armonía perfecta. Me apasiona crear piezas únicas que capturan pequeños detalles significativos y plasmarlos en un diseño especial. Lo más bonito es saber que estos estampados no solo serán parte de este día, sino que quedarán como un recuerdo atemporal en sus armarios".