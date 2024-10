Garbiñe Muguruza se casa este fin de semana: todos los detalles de su boda con Arthur Borges

Garbiñe Muguruza anunció hace unos meses su boda con Arthur Borges tras dos años de relación

La extenista se dará el 'sí, quiero' con su pareja este sábado en Marbella, un sitio muy especial para los dos

La futura novia ya ha detallado como será su vestido y otros detalles de su boda

La extenista Garbiñe Muguruza, quien se retiró a principios de este año, y su pareja, Arthur Borges, sellarán este fin de semana su amor en una boda que promete ser inolvidable. Los detalles del gran día han sido cuidadosamente planificados, desde la decoración hasta el lugar que se ha escogido para la celebración. La pareja, que actualmente reside en Suiza, regresará a España para darse el 'sí, quiero' en una ceremonia que durará un total de tres días.

Conoce los detalles de la boda que ya está dando de qué hablar: fechas, lugar, invitados, y, por supuesto, los detalles del vestido ( o los vestidos) que Garbiñe lucirá en ese día tan especial.

Los lugares y la fecha de la boda

El amor a primera vista existe, y si no que se lo cuenten a Garbiñe y a Arthur, quienes se conocieron por primera vez de casualidad en Nueva York cuando la jugadora de tenis se encontraba en Nueva York compitiendo en el Abierto de Estados Unidos. Casi tres años más tarde, Arthur le pidió matrimonio en Marbella, en un "sitio espectacular" y de "manera muy romántica". "Preparó una mesa bajo un árbol en uno de mis hoteles favoritos y, cuando me lo propuso, me puse a llorar”, contó hace tiempo la campeona del Roland Garros 2016. Es por eso que la boda no podía celebrarse en un sito que no fuera Marbella, aunque Garbiñe confiesa que "realmente hay una ceremonia íntima en Ginebra, que es donde vivimos", pero que la fiesta grande será en la finca La Concepción, un sitio de Marbella que es "como una especie de jardín botánico" y dónde Feliciano López y Sandra Gago también se casaron, desveló en una entrevista a la revista ¡HOLA!

La boda se celebrará el sábado, 5 de octubre, y será una ceremonia de tarde. Sin embargo no se quedará en un solo día, ya que quieren disfrutar todo el fin de semana. Garbiñe se muestra muy tranquila y al ser una boda íntima tienen pensado recibir el primer día a sus invitados en su casa. En abril la lista de invitados rondaba los 80, aun así, la futura novia le ha ido avisando a Arthur la cifra máxima de comensales: "Ya le estoy diciendo a Arthur que 90 máximo". Además, la deportista ha revelado que algunas compañeras del mundo del tenis recibirán una invitación, aunque no se ha confirmado la asistencia de estas.

Detalles de la ceremonia y del vestido de novia

"Estoy super tranquila porque es facilísimo. También hay unas chicas que me ayudan a organizar la boda", contó con calma Garbiñe al medio citado. Además, algo que le tranquiliza bastante es que tiene claro sus gustos y lo que quiere. Sin embargo, sí que hay algo que le ha estado preocupando en cuanto a los preparativos: la música. La extenista con descendencia venezolana desveló que su gran día contará con un DJ, pero que además ha estado buscando una banda en directo, algo que le ha complicado las cosas: "Lo que más me preocupa es la música, porque soy muy bailonga y tengo muchos gustos". Su padre, José Antonio Muguruza, podría ser el padrino, mientras que Garbiñe no contempla la idea de tener "cortejo ni damas de honor".