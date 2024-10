Los padrinos de boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia 

La fecha de la boda ha hecho correr ríos de tinta porque no se trata de cualquier día, en esa fecha el difunto padre de Ángel y Sofía cumpliría años . La elección no fue al azar, es una fecha señalada para Ángel Jr. , pero en la entrevista concedida a la revista Lecturas donde anunciaron en exclusiva su enlace, ya dejaron claro que tenían otros motivos para escogerla además de ese.

No sorprende demasiado que no sea Bárbara Rey quien esté junto a su hijo en su gran día, la relación entre ellos no atraviesa su mejor momento y sus diferencias podrían llevarles a los tribunales. No se trata de desavenencias a raíz de declaraciones públicas, la brecha entre ellos cada vez es más grande, como lo es también entre Ángel y su hermana Sofía. Por eso, o tal vez siempre fue la decisión del novio, quien será su madrina será su mejor amiga, Cristina Peinado. A ella le dedicó su victoria al ser escogido como líder durante su paso por Supervivientes.