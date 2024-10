Belén Écija confía en una de las diseñadoras favoritas de su madre, Belén Rueda, para su vestido de novia

Belén Écija se prometió con su novio, Jaime Sánchez, el pasado mes de mayo

La hija de Belén Rueda ha desvelado que la boda no será en Madrid y que su padre no ejercerá de padrino

El consejo de Belén Rueda a su hija, Belén Écija, en su carrera como actriz: "Es mejor estar un paso por detrás"

El pasado mes de septiembre, Belén Écija, la hija de Belén Rueda y el productor Daniel Écija, anunciaba su boda. A través de un emotivo vídeo en el que compartió las reacciones de su familia y sus amigos a la noticia de su compromiso con su novio, Jaime Sánchez, la actriz contaba además cómo había vivido ese emocionante momento y cómo había sido la pedida de mano. "Me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba en una posdata con una pregunta, se me troncharon las piernas y acabé hincando rodilla yo", contaba entonces la futura novia.

Ha pasado un mes del anuncio y poco a poco se van conociendo algunos detalles sobre el próximo enlace de la hija mayor de Belén Rueda, que ha seguido sus pasos. Aunque se desconoce la fecha y el lugar elegido por la pareja para el gran día, 'Vanitatis' ya ha revelado quién se encargará del diseño del vestido de novia. Según ha adelantado el citado medio, ha confiado en Cristina Valenzuela, una diseñadora con la que Belén Rueda mantiene una relación muy estrecha ya que la ha vestido en algunas de las citas más importantes del cine en nuestro país como los premios Goya o el Festival de Málaga.

Será esta firma, cuyo taller se encuentra en el madrileño barrio de Chamartín, quien se encargue de confeccionar el vestido de Belén Écija, quien ya ha revelado que ya está muy adelantado. "Ya tienen hecho el patrón y en la próxima prueba ya me lo pondrán", dijo en la presentación de la serie 'La última noche en Tremor', donde reveló además que no había dado ninguna pista sobre el vestido ni a sus amigas más íntimas. "Por poco no se lo cuento tampoco a mi madre", dijo también entre risas. Además agregó que algunos detalles sobre su estilo que podrían estar reflejados en el diseño de su vestido de novia. "Me encantan los escotes, las trasparencias y todo".

Llevan varios meses con los preparativos y han adelantado muchas cosas

Aunque no ha sido hasta hace una semanas cuando ha hecho pública la feliz noticia, la pedida tuvo lugar en mayo, lo que ha permitido a Belén Écija y su prometido trabajar en los preparativos para su enlace con mucha tranquilidad y adelantar muchas cosas antes del verano. Un verano en el que se lo han tomado con más calma. "Quería estar tranquila", ha dicho en su última aparición pública. Y tras ese descanso estival, ahora la pareja retomará todos esos preparativos.

No será una boda tradicional y su padre no será el padrino

Aunque siguiendo con su habitual discreción, Belén Écija prefiere mantener la mayor parte de los detalles de su boda en la más estricta intimidad, ha desvelado que no será en Madrid y que no va a ser nada tradicional. Además ha asegurado que está trabajando en la parte emocional de la celebración con la intención de sorprender y emocionar a sus invitados. En esta charla con los medios, también ha revelado que no van a seguir la tradición y que no va a haber padrino ni madrina.

Todavía quedan algunos meses para su gran día, pero Belén ya está muy nerviosa y tiene muchas ganas de que llegue el momento en el que se dé el sí, quiero con su prometido. "Me aporta mucha felicidad, mucha paz y mucha verdad y realidad", ha dicho la actriz, que ha asegurado que tiene claro que quiere que sea una ceremonia en la que esté únicamente su entorno más cercano. "No tengo nada estructurado y me voy a dejar llevar. Quiero hacer algo íntimo que no sea un 'show', solo con familia y amigos, los de verdad, los de siempre. Ver caras y que te haga ilusión".