La historia de amor de Ana Guerra y Víctor Elías 

Esta boda es una celebración de su historia de amor, que siempre han intentado que sea privada, aunque no secreta. Desde que confirmaron su romance, la pareja no esconde que vive una eterna luna de miel y han ido compartiendo con sus seguidores en redes sociales algunos detalles de su vida en común, como su mudanza juntos o algunos momentos de inspiración al piano.

"Nos empezamos a llevar fatal. Mal, pero en plan no te soporto” , continúo revelando sobre los comienzos de su relación la cantante. “Tuvimos una discusión en un momento dado tan tocha que había una persona que trabajaba antes en el equipo conmigo que dijo: 'parad'. Y él dijo: 'Bueno, Ana, te lees mi currículo otra vez y si quieres que sigamos trabajando juntos me dices’" .

Por suerte para ambos, volvieron a trabajar juntos y las cosas entre ellos cambiaron. "Volvimos a discutir un montón de camino al restaurante donde íbamos a elegir el repertorio, digo, vamos a cenar por lo menos mientras lo elegimos y, eligiendo los temas, llegó Vanesa Martín, esto no lo he contado nunca, y digo: 'Complicidad', porque me encanta ese tema de Vanesa Martín, y añadí: 'La que nos falta', y me dijo: 'o la que nos sobra’".