¿Afeitado o con barba? Los novios también cuidan su imagen para el día 'B'

Los novios, al igual que las novias, se preocupan por cuidar su imagen para el día de su boda.

Llevar barba o ir perfectamente afeitados es una de las principales dudas para muchos de ellos.

Te ayudamos a cuidar tu imagen, sea con barba o afeitado, para que luzca impecable en tu gran día.

Aunque prestemos gran parte de nuestra atención a las novias y a todos los detalles que conforman su bridal look, no podemos descuidar a los novios ni la imagen que van a llevar en el gran día “B”: A ellos también les preocupa su aspecto ya que son los protagonistas de la celebración, junto a la novia, y saben que, al igual que ella, van a estar en el centro de todas las miradas. De ahí que muchos se pregunten si el día de la boda han de ir afeitados o pueden lucir barba.

Hasta hace no tanto, era impensable que un hombre acudiera a un acto oficial sin ir debidamente afeitado. Y no hablemos si se trataba de su propia boda. Por suerte las cosas han cambiado, y un movimiento pro-barba ha permitido que los hombres reivindicaran la libertad de ir o no afeitados según sus gustos. De hecho, las barberías se han vuelto establecimientos de lo más cool, y el cuidado de la barba ha potenciado la proliferación de productos para cuidarla como se merece. Esto nos lleva a que las barbas son tendencia, sientan bien y se pueden llevar en cualquier situación, por lo que afeitarse o no para el día de la boda será una decisión que habrá de tomar el novio.

Un ejemplo claro de cómo ha cambiado todo con respecto al libre afeitado es la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, en la que él, a pesar de la presión del protocolo real, no renunció a la barba que le acompaña desde hace años.

Evidentemente, no estamos sugiriendo que la barba sea la opción ideal, ya que llevarla o no va a depender de los gustos de cada novio y de cuánto le favorezca, sino de que hay libertad absoluta para decidir el look sin perder ni un ápice de estilo ni elegancia.

Por supuesto, una vez que el novio ha decidido si va a llevar barba o va a lucir el mejor de los afeitados, llega el momento de cuidarse para lucir impecable, y estos son los detalles que no puedes descuidar.

Un afeitado impecable

Si eres de los que te sientes bien cuando vas afeitado, el día de tu boda irás perfecto apostando por la opción más tradicional. Puede que tengas mucha maña con la cuchilla, o que tengas una afeitadora eléctrica maravillosa y consigas un apurado sensacional y sin marcas. Pero tratándose de un día tan especial, quizás lo mejor es que te pongas en manos de un profesional y acudas a una auténtica barbería donde te puedan hacer un rasurado impecable. Como hemos dicho antes, las barberías están de moda y son el mejor lugar para que tú también te sientas mimado mientras te arreglas. Además, es la mejor forma de evitar cortes inoportunos de última hora.

En cualquier caso, si optas por afeitarte tú, déjalo para el último momento, templa el pulso y si hay algún corte inesperado solo tienes que poner algo de papel sobre la herida y esperar unos minutos para que sea inapreciable. Por último, un after shave con alta capacidad de hidratación te dará el acabado perfecto.

En el caso de que ya sepas que vas a dejarte afeitar por un profesional, no lo dejes todo para el último momento, y comienza a cuidar la piel de tu cara desde hoy mismo con una buena hidratante que te permita lucir tu mejor cara el día de la boda.

La barba es tendencia

Si te decides por llevar barba en tu gran día ya sabes que cuentas con todo el beneplácito por nuestra parte, a menos que la lleves descuidada. La barba si se lleva, se lleva bien. Es decir, arreglada y cuidada a la altura de las circunstancias. Para conseguirlo hay dos cosas imprescindibles: cuidarla en casa y acudir a un profesional.

No dejes los cuidados en casa para el último momento. Lávala con agua a diario y con un jabón tres días por semana. No te excedas en el uso del jabón y utiliza uno que sea específico para barbas, de manera que pueda mantener sus aceites naturales y lucir fuerte, brillante e hidratada. Para peinarla utiliza una cera o bálsamo especial para barba y notarás cómo mejora el acabado.

En cuanto al corte, se trata de respetar el tipo de barba con el que tú te sientes cómodo y favorecido, pero en su mejor versión. Acude con tiempo a una barbería profesional para que te la vayan arreglando poco a poco, manteniendo su forma y longitud, pero dejándola impecable. No lo dejes para el último momento acude a una barbería experta cuanto antes.

¿Y bigote?