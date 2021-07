Normalmente, una boda siempre suele ser sinónimo de alegría. Pero no siempre es así. Y si no, que se lo digan a Diana de Gales. Probablemente cuando contrajo matrimonio, la joven, que había cumplido los 20 años, no estaba del todo preparada. Tampoco estaba mentalizada para todo lo que iba a vivir durante su relación. Es por eso que Lady Di entró en una espiral de desesperación, angustia y, sobre todo, de poco entendimiento con su marido, el príncipe Carlos.