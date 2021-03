Iker y Sara, cinco años después: la boda secreta que consiguieron blindar para proteger su intimidad

No sigas buscando, no existen fotos de Sara Carbonero vestida de novia. Desde que se hizo oficial la ruptura definitiva de su relación con Iker Casillas, han sido infinitos los artículos escritos sobre esos once años en común que han llegado a su fin. Aquel beso mundial que creó el imaginario de la pareja perfecta, el nacimiento de sus hijos, su salto a Oporto o cómo afrontaron juntos su respectiva enfermedad son solo algunos de los hitos que son parte obligatoria de ese currículum vital que fueron construyendo juntos. Y entre ellos está su boda, ese secretísimo enlace del que no existen imágenes y del que hoy, 20 de marzo, se cumplen cinco años.