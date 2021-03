Un cárdigan, rebeca o chaqueta de lana no es una prenda con la que se atrevan muchas novias y a pesar de ser una pieza sencilla, es capaz de marcar la diferencia y elevar el look a la categoría de supercool.

Es un regalo precioso si sabes de alguien cercano que pueda hacértelo a tu gusto, con tus medidas, con el tejido que más te guste y con sus manos, en este caso no tiene precio y será una de las piezas más importantes de tu look de novia. Para quienes no cuentan con manos tan delicadas y expertas en casa, existen opciones maravillosas tanto en tiendas especializadas en vestidos de novia como en otras que no lo son.