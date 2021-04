Sí, has leído bien. Nos referimos a esas calesas que pasean por Central Park o por la Plaza de España de Sevilla. Sí, a esos coches de caballos para bodas , es decir, auténticos carruajes, que todavía se ven en algunas bodas reales de las princesas de Europa. En definitiva, tenemos la oportunidad de sentirnos una de ellas, así que ¿por qué no?

Sin duda, no puede haber una forma mejor de aportar una nota más de originalidad si buscamos tener una boda fuera de lo común. Además, por descontado, será de lo más divertido de la boda, y no solo para vosotros, los novios, que seréis los que disfrutaréis del paseo, sino también para los invitados porque será una atracción digna de espectáculo.

Pero estos no son los únicos motivos para apostar por los coches de caballos como coches de boda. Si todavía no te hemos convencido, sigue leyendo porque vas a querer cambiar tu limusina por uno de ellos .

Atrevido pero aporta distinción

Los coches de caballos para bodas son uno de esos elementos nupciales que generan debate. Y es que no son para todos. Son una opción atrevida donde las haya porque son coches demasiado llamativos que es imposible que pasen desapercibidos y para muchos se hacen extravagantes y demasiado pomposos.

Algo especial

Si en algo consisten las bodas es en llenarse de detalles especiales. Es decir, si hay una ocasión para incluir detalles, es esta. Además, cuanto más especiales y distintos sean detalles, mejor, porque harán que la boda sea más única y se diferencie de las demás. Y qué cosa hay más diferente que llegar en el interior de un carruaje de la talla de coche de caballos. Porque, reconozcámoslo, no es habitual. De hecho, no hay forma más original de hacer tu aparición estelar en la boda.

Un paseo bonito y distinto por la ciudad

Aprovechad que habéis contratado los servicios de un coche de caballos y no os limitéis solos en ir directos a la iglesia o al sitio de la celebración de la ceremonia desde vuestro punto de partida o, al menos, no lo hagáis a la vuelta cuando hay más tiempo hasta la recepción, pues es inevitable que los invitados hablen y se entretengan. Además, no llegarán todos a la vez si hay que desplazarse.