Cuándo llevar chaqué

Elegante y cómodo gracias a su abertura trasera (recordemos que se usaba para montar a caballo), no hay ninguna razón para descártalo como vestimenta del novio. Pero también es cierto que hay bodas en los que el estilo es más informal, particular o relajado, y un chaqué podría resultar más forzado que elegante. En el caso de que decidas llevar chaqué, te contamos con qué debe contar para que vayas impecable:

El traje, una opción más informal

Más informal que el chaqué, desde luego, pero ni mucho menos inadecuada. El dress code de una boda lo marcan los anfitriones, es decir, los novios. Y si deciden que no quieren una boda tan formal que exija un chaqué, no hay, ni mucho menos nada que objetar. Lo más adecuado es que el traje sea de color oscuro, pero no es una norma que no se pueda romper, y hay novios que quieres trajes con colores más llamativos, como el verde, el azul claro o el rosa. En cuanto a la camisa, solo hay una opción posible, que sea blanca. Cualquier otra opción será un error y le restará elegancia a look del novio.