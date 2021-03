El velo de novia es una tradición que, por muchos años que pasen, sigue siendo una de las piezas más simbólicas del look nupcial. Entre los modelos más clásicos están las mantillas y los velos de tul que caen en cascada por delante del rostro, pero hay otras opciones renovadas que no debes perder de vista.

En cuanto al tamaño del velo, depende no sólo de los gustos, también de la forma del vestido y las opciones van del corto al hombro al velo catedral. Pero no solo hay que diferenciarlos por los largos, también hay que diferenciar los velos que cubren el rostro de los que no.