Cristina Rodriguez se casa por cuarta vez, después de aplazar su boda tres veces

Para la ocasión, la que fuera compañera de programa de Natalia Ferviú - quien se ha disculpado con su amiga por no poder estar presente - y Pelayo, ha hecho su entrada triunfal con sorprendente y nada discreto vestido . Así, la estilista se ha decantado por un llamativo vestido con pronunciado escote en la parte delantera y a la espalda, cinturón tipo corset con bordado de flores y una gigantesca falda en forma de tul con múltiples capas firmado por el español Emilio Salinas.

La alicantina ha conseguido crear con el modisto el "vestido de sus sueños" y no ha dudado en mostrarse muy agradecida con el diseñador. "Querido, estamos conectados para siempre. Porque tú me has hecho brillar el día más importante de mi vida. Gracias por tanto", puede leerse en una nota de agradecimiento que ha compartido el propio Salinas.