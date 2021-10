Lo primero que hay que saber es que, desde el punto de vista legal, el matrimonio y la pareja de hecho no son lo mismo . De esta forma, la jurisprudencia del Tribunal Supremo explica que la unión de hecho es una institución diferente de la de matrimonio, aunque eso sí, ambas están reguladas en el Derecho de la Familia.

Por tanto, al no ser lo mismo, aquellas parejas que se inscriben en el Registro de Parejas de Hecho no tienen los mismos derechos que aquellas que contraen matrimonio. Eso sí, al no existir ninguna ley estatal que lo regule, las comunidades autónomas han legislado equiparando ambas condiciones. Por eso, según el lugar de residencia, los derechos de las parejas serán diferentes.