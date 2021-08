Partimos de que no más acertado para una boda de este tipo es que todos los elementos decorativos estén bien integrados, y si tu salón de celebraciones para a ser la naturaleza, utiliza lo que ella te ofrece. Los materiales principales en la decoración serán la madera y la piedra , tanto de manera refinada, en muebles y accesorios, como en su forma más rústica: troncos utilizados como pequeñas mesas o asientos, piedras en las que escribas el sitting , etc.

Piensa en que tengan un toque vintage y reutilizado, como lecheras o cubos de latón para poner las flores, recipientes de vidrio. No renuncies a las velas, y por qué no, en unos candelabros. Elige tu propia vajilla para el banquete, de porcelana y con diferentes motivos y colores ¡quedará fenomenal! Eso sí, procura no pasarte con los elementos decorativos, tienen que acompañar, no ocultar el entorno privilegiado en el que estás.