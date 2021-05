Aunque sea una opción cada más de moda, aún no son muchas las parejas que se decantan por esta opción como escenario para su boda. Así que será una propuesta con la que sin duda podrás sorprender muy gratamente a tus invitados. Además, si eliges con acierto la decoración, la propuesta floral o un menú acorde con el entorno no habrá celebración que supere la vuestra. Toma nota de cómo puede conseguir integrar todos lo elementos de tu boda a la perfección con el bosque que elijas para que se cumplan tus sueños ese día.

El vestido de la novia, de inspiración boho

Pero si tu idea es más la del cuento de hadas, no descartes para nada un vestido estilo princesa , que te haga sentir la gran protagonista de tu propia historia de amor. En la preparación de nuestra boda debemos poder dejar volar la imaginación y lucir la melena al viento. Y flores, por supuesto. Que a esta novia no le falten las flores.

La decoración, parte del entorno

La iluminación es otro de los punto importantes. Si no fuera porque es más peligroso que otra cosa (y no está permitido) lo suyo sería imaginar las mesas decoradas con velas. Pero no es necesario renunciar a esta idea. Al contrario, busca velas que funcionen con pilas o baterías recargables, farolillos, candelabros con bombillas… No olvides que nada ha de romper la armonía del entorno.