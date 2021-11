Juan Avellaneda se casa en 2022 con Sergio Corbera, su pareja desde hace más de una década

En el año 2017, cuando participó en el programa 'Cambiamé', Juan Avellaneda contó quién había sido la persona que le animó a raíz de montar su empresa. "Yo cuando monté la empresa estaba tan bloqueado que tuvo que venir una persona y empujarme. Mi pareja me hechó una bronca y me dijo que no podía ser que estuviese así si había estado toda la vida luchando por ello", contó emocionado en aquel momento. "¿Estás enamorado?" , le preguntó en aquel momento su compañera Natalia Ferviú. "Si, llevamos unos añitos", confesó.