Kristen Stewart se va a casar con su novia: Dylan Meyer, la actriz y guionista con la que se ha comprometido

Kristen Stewart anunciaba este martes en el programa ‘The Howard Stern Show’ que está prometida con su novia, Dylan Meyere: “Nos vamos a casar, lo haremos”, reveló la actriz al conductor del espacio. “Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo clavó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien. Nos casamos, está sucediendo”, evitaba entrar en detalles sobre esta pedida y descubría quién de las dos había dado el paso: “No está escrito quién debe tomar las riendas, porque no hay una asignación de responsabilidades por cuestión de género. No hacemos ni pensamos esas cosas siguiendo esos patrones. Ella tomó la iniciativa y pasó lo que tenía que pasar. Fue precioso”.