Internet se ha convertido en la fuente principal de inspiración y en materia nupcial no iba a ser menos

Desde cuentas de Instagram a blogs de consejos para bodas, estas son las direcciones online que tienes que anotar para una boda de matrícula

Preparar una boda es motivo de emoción pero también es uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza da. Y es que es muy probable que no se sepa ni por dónde empezar después haber contemplado durante horas el anillo de compromiso adornando nuestra mano. Esto, seguramente, supuso todo un drama para nuestras madres y abuelas y no tanto para nosotras. Afortunadamente, los tiempos han cambiado e Internet es todo un salvavidas entre todos los blogs de bodas y cunetas de Instagram con consejos de bodas.

Estas páginas web de perfiles de bodas se han convertido en fuente de inspiración no solo para las novias en lo que a looks y peinados se refiere, que también, sino que son la referencia perfecta para todas las parejas que van a darse el “sí, quiero” próximamente. Y es que las hay de todas las temáticas en lo que a bodas se refiere: desde decoración a inspiración de looks para novias e invitadas, peinados, maquillajes, mesas, sitios donde organizarla o consejos básicos de bodas para que vuestro enlace sea un éxito.

Pero como la red es infinita, perderse entre todas las páginas y perfiles que hay sobre el tema es realmente fácil y al final no se sabe de dónde coger qué consejos, hemos seleccionado aquí los perfiles, blogs de boda y cuentas de Instagram que no pueden faltar en tu agenda de direcciones. Toma nota.

Casilda se casa

Casilda se casa se ha convertido en una de las webs de referencia para la inspiración de novias, pero donde realmente ha ganado éxito ha sido en Instagram gracias a su cuenta. En ella, muestra imágenes de distintas parejas que se acaban de casar, con sus looks, ideas de ramos de novia, mantelería, disposición de las mesas y decoración de estas, y hasta modelos y diseños de joyas y anillos de pedida.

Además, en su blog de bodas, más allá de inspiración, también ofrece posts interesantes sobre planes, firmas o elementos de decoración y moda en general, es decir, que no están relacionados directamente con las bodas.

Marieta hairstyle

Si buscas peinados para el día de tu boda, no podría haber una cuenta de Instagram mejor. En ella, la estilista muestra peinados para novia con todo detalle, que van desde recogidos clásicos a otros cargados de detalles y toques diferenciadores, y, lo mejor es que la mayoría son fáciles de recrear. También encontraremos tocados y formas de llevar el velo más allá de la clásica o de las más sencillas y básicas.

Oui novias

En este mismo sentido se presenta la cuenta de Instagram de Oui novias. Este perfil de bodas aporta inspiración sobre peinados y maquillajes para novias básicamente, aunque también enseña looks completos para dar ideas de los patrones de nuestro vestido. Pero no solo de lo que a las novias se refiere vive la cuenta de Instagram de Oui novias, sino también de inspiración para invitadas, en cuanto a peinados, pasadores, tocados y looks y también para diferentes eventos, no solo bodas. También ofrecen cursos y trucos de peinados y maquillaje.

Invitada ideal

Si buscamos looks de invitada o para nuestras damas de honor, una de las direcciones que tiene que estar entre las preferidas. Al frente de esta cuenta de Instagram está Margarita de Guzmán Luque, que es la encargada de seleccionar toda la inspiración posible no solo para invitadas, aunque es sobre todo de quien muestra estilismos, sino también para novias y novios. En su perfil de Instagram se pueden encontrar ideas de todo tipo, desde vestidos y looks, pasando solo por los accesorios o también peinados, maquillajes, tendencias etc. que obtiene de invitadas de Instagram, de famosas en las alfombras rojas o de otras novias.

Las bodas de Tatín

Entre los portales web para novias uno de los más conocidos es Las bodas de Tatín. Y es que esta página de Internet supone una auténtica biblia para las nuevas novias. En ella podemos encontrar cualquier aspecto sobre el que necesitamos inspirarnos, ya seamos novia o invitada, pero también novio y ofrecen además inspiración sobre decoración. Este portal cuenta también con vídeos de Youtube con entrevistas a personalidades de referencia en este mundo, que también pueden servir de inspiración.

Muestran sus trabajos y en su blog enseñan bodas reales y comparten artículos y posts que pueden ser de interés para preparar el look, como son los de peinados y tocados, u otros más prácticos como uno de protocolo para enfrentarse al gran día.

Por otra parte, también ofrecen servicios de 'branding' y, en definitiva, un escaparate para las distintas marcas que se dedican a las bodas, dándolas a conocer a sus posibles nuevos clientes y facilitando la tarea de la preparación de los enlaces.

Bodas.net