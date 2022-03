Los pasos más importantes de su relación los han ido contando a través de las redes sociales, un espacio en el que la artista mantiene una comunicación directa con sus fans. Por eso, la pareja sorprendió en plena pandemia al bromear públicamente con una posible boda. "Siento ganas de pedirle matrimonio a mi pareja, ¿me espero mejor a que acabe el confinamiento?", escribió el hermano de Sergio Ramos de forma anónima. "¡Te como! Me da a mí que te va a decir que sí, ya sabes que le encantan esas sorpresas. Yo de ti no me esperaría", le respondía la madre de su segundo hijo.