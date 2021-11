Lorena Gómez, sobre la presión que sufre René, manager de Sergio Ramos: "Es el que se come todo"

Fue el pasado mes de junio cuando Sergio Ramos y Pilar Rubio anunciaron públicamente que se mudaban a París . Han pasado cinco meses de aquel momento y la pareja comparte a través de sus redes sociales cómo está siendo su nueva vida en la capital francesa y, en el caso de la presentadora, sus viajes de ida y vuelta a Madrid, ciudad en la que continúa con sus compromisos laborales. En el terreno personal ya demuestran que están más que instalados junto a sus cuatro hijos, pero en el ámbito profesional el futbolista aún no ha podido jugar con su nuevo equipo debido a la lesión que arrastra desde meses.

A pesar de que ellos son los grandes protagonistas de esta historia, no podemos olvidarnos de la familia del de Camas. René Ramos, su hermano y manager , está viviendo la presión mediática que supone que el futbolista aún no haya podido jugar en el PSG . De eso ha hablado Lorena Gómez, su pareja y madre de su segundo hijo, que ha asegurado que el representante "se encuentra bien, muy bien" . La cantante ha atendido a los medios tras recibir el Premio Paloma de Plata de la Junta de Andalucía, un reconocimiento a su carrera y a los valores que demuestra diariamente.

La artista, que asegura que la presión "siempre va a estar" , ha explicado que el mundo del manager es "complicado". "Por decirlo de alguna manera, aunque suene mal, es el que se come todo" , decía a Europa Press en el vídeo que puedes ver de apertura en esta noticia. Lorena contaba también que el padre de su hij tiene "un carácter muy unido" y que los hermanos están "muy unidos" y es "lo más importante".

Del que no ha tenido tampoco problema en hablar es de su hijo, que tiene un año. "Está para comérselo. Cada vez está más grande y me cuesta más despedirme de él cuando me voy a trabajar. Pero es ley de vida y de mayor se podrá sentir orgulloso de tener a una madre que sueña y trabaja mucho", ha dicho Lorena sin ocultar la sonrisa al hablar de su único hijo.