Vestidos de invitada con los que triunfarás en una boda como Marta Ortega

Marta Ortega es todo un referente de estilo, eso ya lo sabíamos. La hijísima de Amancio Ortega derrocha buen gusto en cada una de sus contadas apariciones públicas, y cada prenda de Inditex que luce promete agotarse en cuestión de horas. Pero, además, en los últimos meses nos ha dejado unos looks de invitada que han marcado un antes y un después , atreviéndose con todas las tendencias y dando siempre un paso más allá.

Es de aplaudir cómo Marta Ortega consigue captar toda la atención, siempre con looks que se pueden definir como sencillos y nada estridentes. Con este outfit de invitada, Marta revolucionó las redes, y fue más que elogiada su decisión de utilizar una prenda impensable hasta ese momento para un look de invitada: un jersey de ganchillo.