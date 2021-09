Tamara Falcó se ha convertido en un gran referente de estilo. Es por eso que a cada evento que acude y cada look que luce es analizado al dedillo. La marquesa de Griñón siempre está al tanto de las últimas tendencias y, además, tampoco le importa arriesgar en sus outfits. Así, la hija de Isabel Preysler combina, en su día a día, looks exclusivos con prendas de Zara que podemos encontrar en cualquier establecimiento. Pero, ¿cuáles son los mejores looks de invitada de Tamara Falcó para inspirarte en tus próximas bodas?