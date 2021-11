Todo empezó con un comentario del ‘polémico’ Juan del Val, que confesaba en la tertulia del programa en el que colabora que no son de su agrado aquellas personas que “presumen de casarse discretamente”. En su opinión, “te casas o no te casas”, y si lo haces debe ser un enlace a lo grande, “como Dios manda, con 500 invitados y música de Georgie Dann”. Un pensamiento con el que no estaba muy de acuerdo su mujer, Nuria Roca, con quien acaba de celebrar su 21 aniversario de bodas.