Lucía pilla a Gaviota y Sebastián besándose, en Café con aroma de mujer': "Estás matando a nuestra hija"

Lo que no imagina Gaviota es que Marcela ha urdido un plan para propiciar un nuevo encuentro de su amiga con su hermano, que se presenta en el restaurante para verse con ella. "Debemos tomar una decisión. No quiero volver a perderlos", le dice a su gran amor. "Darle una familia a Fernando es quitársela a Sofía. Vamos despacio. Así no atropellamos a nadie. No quiero que sea a malas. Tenemos muchas cosas que resolver antes de empezar otras", le responde Gaviota justo antes de que Lucía aparezca por sorpresa para interrumpir su beso.

Furiosa y fuera de sí, Lucía se enfrenta a Gaviota y a su marido. "No me voy a calmar hasta que no saques a esta zorra. No voy a permitir que se sigan riendo de mí", le dice a su marido, que le pide que se marche del local y que no sigan montando un escándalo. Sin embargo, Lucía no atiende a razones y está a punto de agredirla.