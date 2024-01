Las redes sociales de la familia real danesa han compartido una secuencia de imágenes en las que, durante más de un minuto y medio y con el tema ‘Girls Just Want To Have Fun ('Las chicas solo quieren pasárselo bien’) de Cyndi Lauper sonando de fondo y escogido al milímetro para la ocasión, repasan la faceta más natural y divertida de Margarita II. En él, muestran imágenes de su juventud, juegos con trineos en la nieve junto al resto de la familia e incluso divertidos bailes de la soberana en salones palaciegos, con los que muestra al mundo su cara más desconocida y humana.