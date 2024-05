Además de los gestos de cariño y la complicidad entre los cuatro miembros de la familia, los estilismos escogidos para esta ocasión también han sido muy comentados. De hecho, la reina Letizia y sus hijas han coincidido en sus looks. La monarca ha sorprendido de nuevo luciendo la chaqueta 'tweed' rosa , una de sus prendas fetiches, y sus deportivas blancas favoritas de una conocida marca británica. Del mismo modo, la princesa Leonor , al igual que la monarca, ha optado por unas zapatillas blancas Hugo Boss que ya la hemos visto llevar en otras ocasiones y que su madre también tiene en su zapatero. La infanta Sofía, aunque no ha coincidido con ellas en las zapatillas, sí ha escogido una chaqueta del mismo tejido ‘tweed’ que la reina pero en color blanco y con los bordes en negro.

Más allá de los gestos de cariño y de los estilismos, han llamado mucho la atención los anillos de la reina Letizia y la princesa Leonor. La monarca no luce desde 2011 su alianza de casada y no ha vuelto a ponérsela desde entonces, a diferencia que el rey Felipe, que jamás se la ha quitado. Durante los primeros años de matrimonio, la reina llevó su anillo de casada el dedo anular de su mano derecha pero, debido a las molestias que le ocasionaba por su manera de dar la mano en las recepciones oficiales, decidió no llevarlo más. Tanto es así que, en más de una vez, le ocasionó heridas en los dedos, tal y como ella misma desveló en una ocasión.

No fue hasta 2019 cuando comenzó a llevar de nuevo anillos de manera regular. Durante tres años, la reina Letizia lució uno de Karen Hallam hasta la Pascua de 2023, cuando lo reemplazó por el que lleva en la actualidad, el mismo que aparece en la última sesión fotográfica. Se trata de un anillo de Coreterno y tiene grabado un romántico mensaje: "Amor che tutto move" (el amor todo lo mueve), una cita inspirada en la 'Divina comedia' de Dante Alighieri. En la parte interior de la alianza, también lleva escrita la siguiente frase: "As long I'm existing you will be loved" (te amaré toda la vida).