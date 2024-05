El pasado 22 de marzo, después de semanas en el ojo del huracán mediático por su misterioso estado de salud, Kate Middleton emitió un comunicado a través de la BBC anunciando que padece cáncer y zanjando así cualquier tipo de rumor o especulación sobre el asunto. “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en aquel momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, desveló la princesa de Gales en un vídeo, visiblemente más delgada y afectada por la delicada situación por la que estaba atravesando desde el pasado mes de enero, cuando fue intervenida quirúrgicamente del abdomen en la Clínica Londres.