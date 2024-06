Castillo de Balmoral: el lugar en el que murió Isabel II se puede visitar por 116 euros

El castillo de Balmoral se podrá visitar este verano , aunque por poco tiempo y por un precio que no resulta del todo asequible. La residencia preferida de Isabel II, la misma en la que eligió pasar sus últimos días, abre por primera vez al público . Al parecer, el rey Carlos III hace realidad un deseo de su madre, que era facilitar a su pueblo el acceso a las posesiones de la casa real. El castillo, situado en las Highlands de Escocia, era el refugio de la monarca durante sus vacaciones de verano, a unas 9 horas en coche del londinense palacio de Buckingham. Allí, además de disfrutar de una residencia hecha a su medida, estaba junto al río Dee y cerca de la montaña Lochnagar.

Quienes deseen disfrutar de la majestuosidad de la fortificación escocesa , podrán hacerlo entre el 1 de julio y el 11 de agosto de este año. Cada día solo podrán acceder al castillo 50 personas y el precio de la entrada es de 116 euros (100 libras). Durante la visita, además de recorrer los jardines y algunas estancias, se puede degustar un servicio de té, con todo tipo de infusiones inglesas, dentro del castillo, siempre y cuando se paguen 50 libras más por persona. El éxito de la convocatoria ha sido absoluto y todas las entradas están vendidas. Si te quedas con las ganas de conocer este castillo tan emblemático, puede que no tarden en ofrecer más visitas similares.

No dudamos de lo fascinante que debe ser recorrer sus pasillos y estancias, o caminar por sus jardines, por no hablar de tomar un té al más puro estilo british. Así que, aunque ya no podremos hacerlo este verano, seguiremos pendientes de las decisiones de la Corona inglesa al respecto.