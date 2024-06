No es mucho lo que se sabe de la princesa de los Países Bajos, que hasta que no cumpla los 18 años no contará con agenda oficial. Es la tercera en la línea de sucesión al trono, por detrás de sus hermanas, con ellas comparte la eterna sonrisa heredada de a su madre, pero también el gusto por la moda, algo que se ha podido ver conforme han crecido.