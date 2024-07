La vida de Tatiana Blatnik, exmujer de Nicolás de Grecia: su trágica historia

“Cuando era niña, cuando no podía dormir y tenía pesadillas, me calmabas y me hablabas de meditaciones guiadas hasta que me quedaba dormida (sin saber qué era la meditación, ya que no teníamos ni 10 años), es algo innato en ti”, explicaba junto a una fotografía en la que aparecen ambos. “Ahora que somos mayores, me dices: 'El estrés es una elección. Es una reacción a una situación y necesitas entrenar tu mente para no reaccionar negativamente… y simplemente ser tú, Tati'”.