El más conocido del clan es también el único que ha querido seguir los pasos de su padre en el mundo del deporte, Pablo Nicolás quiere dedicarse al balonmano y parece que no le va nada mal. Ha jugado para el Barça y después fichó para el Fraikin Granollers, es consciente de que las comparaciones con su padre son inevitables. “Prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga”, dijo para EFE. Estudia Sport Management y sale desde hace tiempo con Johana Zott, a quien conoció mientras estudiaba en el Liceo francés.